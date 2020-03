Darf ich in Zeiten von Covid-19 noch Sex haben?

"Social Distancing" – so lautet das Gebot der Stunde. Indem wir Abstand zu unseren Mitmenschen halten und den Kontakt so gering wie möglich halten, soll die Ausbreitung von Sars-Cov-2, wie das neuartige Virus auch genannt wird, verlangsamt werden. Doch wenn alle dazu angehalten sind, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, sind die Beschäftigungsmöglichkeiten beschränkt.

Für viele eine willkommene Gelegenheit, das Liebesleben wieder in Schwung zu bringen, wie steigende Kondomverkäufe und Bestellungen von Sextoys bezeugen.

Doch soll man in Zeiten von Corona überhaupt noch Sex haben oder ist das zu riskant? Immerhin kommen sich Menschen dabei deutlich näher als der ein bis zwei Meter empfohlene Sicherheitsabstand.

Um genau diese Frage zu klären, hat die Stadt New York für ihre Bewohner einen Guide für sicheren Sex in Zeiten von Covid-19 veröffentlicht, wobei die Empfehlungen laufend adaptiert werden. In diesem gibt das " New York City Department of Health" Tipps, um "Sex zu genießen, ohne das Coronavirus weiter zu verbreiten". Folgende fünf Punkte werden angeführt:

1. Was wir über Covid-19 wissen

Wir wissen, dass sich das Virus über virenbelastete Körpersekrete wie Spucke und Schleim übertragen lässt, zum Beispiel wenn eine Person in unmittelbarer Nähe hustet oder niest. Auch in Fäkalien infizierter Personen wurde das Virus bereits nachgewiesen (bisher gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass die Virenrückständen dort noch ansteckend sin), nicht jedoch in Sperma oder Scheidensekret. Was das Wissen in Bezug auf Sex und Covid-19 betrifft, gibt es dennoch Aufholbedarf.

2. Mit welchen Personen kann man Sex haben?

Als sicherster Sexpartner gilt man selbst, da das Virus durch Masturbation nicht weiterverbreitet werden kann. Wichtig ist aber, die Hände (und eventuell Sexspielzeug) vorher gründlich mit Seife und warmem Wasser zu reinigen. Als weiterer sicherer Sexpartner gilt die Person, mit der man gemeinsam in einem Haushalt lebt. Sex mit Personen von außerhalb sollte man – genau wie engeren Kontakt – vermeiden. Wer seine Sexpartner in der Regel online kennenlernt, sollte auf persönliche Dates für eine Weile verzichten und kann zum Beispiel Video-Dates oder Sexting ausprobieren.

3. Worauf man aufpassen soll

Da das Virus durch Küssen sehr einfach übertragen wird, sollte es auf den allerengsten Personenkreis beschränkt werden. Der Kontakt mit Fäkalien sollte auf jeden Fall vermieden und generell auf Hygiene wert gelegt werden.