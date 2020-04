Das erotische Spiel mit der Maskerade

Lust auf Abenteuer

Apropos „Eyes Wide Shut“: Den kennen Sie vielleicht noch, diesen (im Grunde unendlich langatmigen) Stanley-Kubrick-Film mit Nicole Kidman und Tom Cruise, als in die Jetzt-Zeit verlegte Interpretation von Arthur Schnitzlers Traumnovelle. Vage kann ich mich noch an diese Szene erinnern, als Tom, mit einem Mantel in der Hand und einem schwarzen Dracula-Umhang irgendwo im Dunkel der Wälder New Yorks vor die Tür eines Hauses tritt, aus dem bedeutende Gesänge herauswabern. Dann wird Tom nach dem Losungswort gefragt, das „Fidelio“ lautet – nun setzt er sich eine weiße Maske auf und betritt den Orgien-Ort des Geschehens. Einen Salon mit nackten Frauen, deren Gesichter maskiert sind, der Rest: frohes Kopulieren.

Die Maske steht dabei metaphernhaft für geheime Betrugsfantasien und Sehnsüchte, außerhalb des Ehealltags – mit Unbekannten, ein bisserl am Rande des Abgrunds. In der „Traumnovelle“ erkennt Protagonist Fridolin irgendwann ja auch, dass in ihm noch dieses andere Ich steckt – das Wesen hinter der „Alltagsmaske“: Eines, das Lust auf Abenteuer spürt, losgelöst vom Über-Ich, namens Vernunft. Es will schauen, aber nicht gesehen werden. Es will anonym die Lust leben – gesichtslos, aber mit vollem Körpereinsatz. Es will sein Geheimnis für sich behalten und irgendwie doch nicht. Klar, das Fremde, Geheime – alles wesentliche Zutaten für eine gelungene Erotik – deshalb sollte man Fantasien auch immer eine Chance geben und sie nicht in diesen hässlichen Koffer mit der Aufschrift „ungelebtes Leben“ sperren.

Daher zurück ins Heute: Wer das Spiel mit der Maskerade sucht, wird leicht fündig. So gut wie jeder Erotik-Versandhandel bietet Masken für „sexy Rollenspiele“ an – mal mehr, mal weniger hübsch, gerne auch in Kombination mit lustigen Hasenohren ( Ostern, juhu!). Eine Frage des Geschmacks – und des erwünschten Settings. Die meisten Gesichtsmasken umspielen dabei die Augen und verfremden mit glitzernden Steinchen und kunstvollen Ranken das Antlitz– am besten man nimmt gleich das günstige Kombiangebot mit der 50-Shades-of-Grey-Edition und dem Perlen-String. Wer aufs Ganze gehen will, verkleidet sich sowieso komplett – im „Best of weibliche Kostüme“-Ranking steht das „Zimmermädchen“-Outfit ganz oben. Während er offenbar sehr gut in Uniform rüberkommt – von der Polizisten- bis zur „Captain, my Captain“-Panier.