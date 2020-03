Mehr Sextoys und gratis Pornos: Liebe in Zeiten von Corona

Lustig! Als wäre es Gedankenübertragung gewesen, denn soeben hatte ich mich an meinen Computer gesetzt, um genau darüber zu schreiben. Inspiriert fühlte ich mich durch ein weiteres Mail, das mich einen Tag zuvor erreicht hatte: die Aussendung von „Wow-Tech“, einem deutschen Sextoy-Hersteller. Der berichtete von erstaunlichen Umsatzanstiegen seit Ende Jänner, weil das Virus offenbar die Sexual Wellness Industrie stimuliere, und zwar im positiven Sinn und völlig wider Erwarten. Demnach würden interne Unternehmensdaten zeigen, dass die globalen Verkaufszahlen weit über den Prognosen liegen: „Dort, wo es viele Corona-Fälle gibt, sind auch die Verkaufszahlen gestiegen“, heißt es. Man sei überrascht gewesen, doch offenbar führt das staatlich verordnete Cocooning dazu, dass man das Beste aus dieser Zeit machen möchte – vor allem wenn man allein ist, aber auch gemeinsam mit einem (gesunden) Partner. Orgasmen, guter Sex und eine stabile Beziehung stärken das Immunsystem, so schlecht ist die Idee also gar nicht.

Mehr freie Zeit

Dazu kommt: Viele Menschen haben jetzt mehr freie Zeit denn je – fast keiner mehr geht aktuell in Lokale, man meidet Clubs und verbringt viel Zeit daheim – mit dem Partner und vielleicht nicht mehr so viel nebeneinander. Krisen verbinden. Außerdem: Die Getriebenheit ist geringer, man kann gar nicht mehr von Termin zu Termin und von Date zu Date jagen, da auf einen Prosecco gehen, dort beim Dinner sitzen und gleichzeitig im Handy surfen. Das verursacht bei manchen Menschen mehr Lust auf Nähe und – wer weiß das schon – vielleicht schlummert darunter auch das Bedürfnis, etwas anderes zu spüren als immer nur Furcht oder Bedrohung. Absurd ist dennoch, was mitunter daraus wird – so finden sich im Internet mittlerweile spezielle „Corona-Pornos“, in denen man etwa sieht, wie es zwei mit Maske treiben. Muss man mögen.