Warum sich Paare beim Sex filmen und den Clip online stellen

Spannender Job, oder? Ich habe mich schon oft gefragt, was der spezielle Reiz daran ist, wenn beispielsweise ein Mann seinen blassen Popsch filmt, wie er beim Rein-Raus auf- und abwackelt – und all das „danach“ ins Netz stellt. Oder wie es ist, wenn man in der Nachbetrachtung plötzlich wo ein Wimmerl entdeckt, von dem man bisher nix wusste. Das alleine ist es aber noch nicht. Einmal online auf eine Plattform gestellt, wird man von anonymen „Einhand-Surfern“ (das sind die, die vor dem Laptop sitzen, mit einer Hand die Maus bewegen und sich mit der anderen Hand einen runterholen) angestarrt – als Onaniervorlage. Aber klar, genau das ist der Reiz daran, diese Idee des Zur-Schau-Stellens und Gesehenwerdens. Das sagt auch Lewandowski: „Diese Menschen finden es womöglich erregend, dass andere ihnen dabei zusehen.“ Außerdem würden die Paare letztendlich auch nichts anderes machen als jene, die ihr Leben auf Facebook veröffentlichen. Naja. Neben der Lust auf Selbstdarstellung geht es vermutlich auch um eine Form von Selbstverwirklichung mit einem Hauch Narzissmus. Im Buch „Sex, Drugs and Cocoa Puffs“ heißt es, dass Amateurpornografie das Zeug hätte, Menschen den Kontakt zur Realität zu geben – und damit zu erden.

Authentischer Alltags-Sex

Vielleicht sind Amateur-Videos genau deshalb so erfolgreich und lösen realitätsferne Porno-Clips ab, in denen Frauen mit aufgeblasenen Lippen und aufgeblasenen Brüsten überdimensionale männliche Geschlechtsteile im Mund haben und er stundenlang vor sich hinhämmert. Wobei nicht überall, wo Amateur draufsteht, Amateur drin ist – auch dieses Genre ist schon Business. Mit Amateurpornografie wird der Sex jedenfalls entmystifiziert, die Filme zeigen Normalos – mit blasser Haut, kleinen und großen Brüsten, kleinen und großen Penissen oder schlecht rasierten Achselhaaren. Am Ende wird hier die Sehnsucht nach authentischem Alltags-Sex gestillt, jeder könnte mitmachen – und wer zuschaut, hat das Gefühl, beim Nachbarn zu speanzeln. In den Clips geht es meist recht unspektakulär zur Sache. Da kugeln zwei auf einem Doppelbett herum, wie man es aus einem Möbelhaus-Postwurf kennt, hinten lungert ein Kuscheltier herum, seine Unterhose scheint renovierungsbedürftig und am Nachtkastl steht ein Teehäferl. Erst wird gefummelt, dann gevögelt. Und für die, die zusehen gilt: Jö, wie bei uns.