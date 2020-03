Auch die Liebe ist nicht immun

Run auf Paarberatung

Auch, wenn hierzulande auf Instagram harmonische Kuschel-, Koch- und Gartelfotos dominieren – hinter der Fassade könnte es schon bald weniger idyllisch zugehen, weiß Susanne Pointner. Die Psychologin und Paartherapeutin hat sich entschlossen, für den Zeitraum der Ausgangssperre eine kostenlose Onlineberatung für Paare und Familien anzubieten. Nach dem Motto: Bevor Paartherapeuten nach Corona einen riesigen Scherbenhaufen aufräumen müssen, können sie mithelfen, dass erst gar nicht so viel kaputt geht. Der Bedarf scheint gegeben, auch die Dienstleistungsplattform ProntoPro verzeichnete jüngst 22 Prozent mehr Anfragen nach Eheberatern.

„Die Partner müssen oft Herhalten als Blitzableiter für Stress, der durch die Verunsicherung und die eingeschränkten Lebensumstände entsteht“, sagt Pointner. „Dazu kommt, dass durch die verordnete Ruhe manches unter dem Teppich hervorlugt, was sonst zur Seite geschoben wird.“

Bei Simone L. und ihrem Freund Markus, beide Anfang 30, kinderlos, 60-Quadratmeter-Wohnung, war von Isolationsidyll gleich gar nichts zu spüren: „Sie redet nur noch vom Virus“, sagt er. „Die Arbeit zu Hause überlagert alles andere“, sagt sie. Von Romantik oder Sexualität sei man derzeit so weit entfernt wie Wien von Wuhan. Dass sich Langzeitstress ein Liebestöter sein kann, stellte der Schweizer Paarforscher Guy Bodenmann 2015 in einer Studie mit 2.000 Personen fest: Jene Paare, die in ihrem Alltag sehr unter Druck standen, beurteilten ihre Beziehung deutlich schlechter und hatten ein höheres Scheidungsrisiko. Die Intimität wurde weniger, Gespräche drehten sich vorwiegend um Organisatorisches, was beide als anstrengend empfanden.

„Die Partner erreichen einander nicht mehr und werden einander fremd“, skizziert Pointner den Worst Case. „Sie sehen nicht mehr das Leid des anderen hinter der vorwurfsvollen oder abblockenden Fassade und interpretieren seine Fluchtversuche als Desinteresse.“