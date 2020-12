Harte Schale, fruchtbarer Kern: Wie Nüsse Männer zeugungsfähiger machen könnten

Keine schnellen Schlüsse

Was bedeutet das genau? „Bei der DNA-Methylierung passieren Veränderungen an den Grundbausteinen der Zelle, indem eine Methylgruppe an bestimmten Stellen der DNA gehängt wird“, erklärt Humangenetiker und Ernährungsmediziner Kurt Widhalm. Das Grundgerüst der Zellen bleibt erhalten, weswegen keine Mutation, sondern lediglich eine Modifikation stattfindet. „Allerdings schlagen sich weder Modifikationen noch Mutationen immer in erkennbaren Veränderungen am Menschen nieder.“

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist er vorsichtig. Der Befund sei spannend, Nüsse als fruchtbarkeitsfördernde Lebensmittel durchaus plausibel: „Was die Erkenntnisse aber wirklich klinisch ausmachen, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch unmöglich sagen.“

Laut Widhalm ein methodisches Manko: Daten über das Ernährungsverhalten stammen oft aus selbst ausgefüllten und eher unzuverlässigen Probanden-Protokollen.

„Es ist sehr schwierig, fruchtbarkeitsfördernde Effekte in Studien auf isolierte Lebensstilfaktoren oder gar einzelne Lebensmittel herunterzubrechen“, weiß auch Obruca. Bei der Suche nach Wirkungen kommt Forschern auch die Eigenheit des Ejakulats in die Quere: „Die Spermaqualität weist Schwankungen bei mehreren Untersuchungen einer Person auf, auch bei normal fruchtbaren Männern. Selbst wenn man in einer methodisch anspruchsvollen Studie mit Placebo-Gruppe arbeitet, kann das die Ergebnisse verfälschten.“