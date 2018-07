Unerfüllter Kinderwunsch: Wenn's nicht klappt

Wie beurteilen Sie den Ratschlag an Paare, sich nicht zu stressen und gibt es einen Zusammenhang zwischen Psyche und Unfruchtbarkeit?

Ich finde, diese Argumentation hat fast etwas Zynisches. Eigentlich wird damit gesagt, dass man sich nicht zu sehr auf den Kinderwunsch versteifen darf. Das ist grotesk. Der Kinderwunsch hat mit Lebensplanung, Zielsetzungen und Lebensinhalt zu tun. Zu sagen, dass man sich deswegen nicht zu sehr stressen sollte, ist heller Wahnsinn. Zumal keine effiziente Hilfe angeboten wird, wie das zu bewerkstelligen wäre. Das heißt nicht, dass es nicht auch psychogene Ursachen für unerfüllten Kinderwunsch gibt. Aber sie sind äußerst selten.

Wie soll sich das familiäre und soziale Umfeld verhalten?

Keine Ratschläge zu geben, ist das oberste Prinzip. Wenn man es jemandem sagt, im Umfeld oder der Familie, dann sollte man möglichst als Paar auftreten. Man sollte im Vorhinein klarstellen, dass es kein Tabu- aber ein Intimthema ist und, dass die Entscheidung, wem und ob sich das Paar anvertraut, immer diesem selbst obliegt.

Welche Folgeerscheinungen können auftreten?

Wenn nach einer Fehlgeburt der Wert des Schwangerschaftshormons Beta-hCG im Blut der Frau nicht und nicht sinkt, manifestiert sich darin oft ein Festhalten am Kind und Kinderwunsch.

Es passiert immer wieder, dass in einer belasteten Phase des Lebens latente Probleme hochkommen. Es kann etwa zu Panikattacken oder vermehrten Ängsten kommen. Auch Schlafprobleme können auftreten. Da muss man hinschauen und den Belastungsstress lindern. Auch Neid, Eifersucht und Wut spielen meist eine Rolle.

Auf wen?

Seltener auf Kinder, aber auf deren Eltern. Mein Lieblingsvergleich ist der mit einer Verletzung. Wenn ich eine frische Wunde habe, darf ich mich zurückziehen. Wenn eine Babytaufe ansteht oder eine Freundin ein Baby bekommen hat, sieht man es eben später. Man darf sich schonen und zuerst auf sich schauen. Ich sage Paaren, dass sie wütend, neidisch und eifersüchtig sein dürfen. Gedanken und Gefühle kommen, wir sind für sie nicht verantwortlich. Ich sage ihnen aber auch, was sie nicht dürfen. Und zwar Babys stehlen und Bananenschalen vor Schwangere streuen. Für unser Handeln sind wir verantwortlich.

Wie sehen Sie die öffentliche Diskussion über unerfüllten Kinderwunsch?

Da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Es macht mich wütend, wenn so getan wird, als würden sich Paare, die sich bei der Fortpflanzung unterstützen lassen, ein Designerbaby (Attribute wie Geschlecht oder Augenfarbe werden durch medizinische Maßnahmen bestimmt, Anm.) abholen. Es gibt Extremfälle, die das wollen, sie sind aber in Österreich und überhaupt in Europa am falschen Platz.