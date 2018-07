Künstliche Befruchtung: „Weniger Risiko als bei Blinddarm-OP“

Viele Jahre lang gab es eine Häufung von Mehrlingsschwangerschaften, da mehrere Embryonen eingesetzt wurden. Wie hat sich das entwickelt?

Mehrlingsschwangerschaften haben deutlich abgenommen. In den Anfängen der IVF hatten wir Erfolgsraten um die zehn Prozent und um das zu steigern, wurden auch mehrere befruchtete Embryonen eingesetzt – bis zu drei in Österreich, in den USA bis zu sechs – in der Hoffnung, dass zumindest einer anwächst. Aber die Erfolgsrate wurde höher und dadurch auch die Mehrlingsraten. Zwillings- und Drillingsschwangerschaften bergen aber immer ein Risiko für Mutter und Kinder, vor allem weil sie oft früher geboren werden. Die Techniken haben sich mittlerweile so verbessert, dass ein Single-Embryo-Transfer meist ausreicht, also nur eine befruchtete Eizelle eingesetzt wird.