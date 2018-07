Kinderwunsch aufschieben: Das Geschäft mit der Eizelle

In Österreich ist Social Egg Freezing verboten. „Nur bei einer medizinischen Begründung ist es möglich, die Eizellen kryokonservieren zu lassen (Anm.: in flüssigem Stickstoff einfrieren). Es geht also nur, wenn eine Erkrankung vorliegt, die eine spätere Schwangerschaft auf natürlichem Weg unwahrscheinlich macht“, sagt Freude, der ein Kinderwunschinstitut in Wien betreibt.

Gesunde Frauen, die ihre Eizellen einfrieren lassen möchten, können dies nur im Ausland tun, etwa in Tschechien. Sie müssen mit Kosten von ca. 5000 Euro plus jährlicher Lagerungsgebühren rechnen. „Das österreichische Gesetz bevormundet Frauen, die ihre Eizellen lagern wollen. Ich bin überzeugt, dass bei einer Klage das Gesetz geändert werden müsste. Das ist aber ein langer Weg“, sagt Freude.

Genutzt werden die eingefrorenen Eizellen nur von einem Bruchteil, wie eine Analyse aus dem Brüsseler Zentrum für Reproduktionsmedizin zeigt. 562 Frauen, die im Zeitraum 2009 bis 2017 Eizellen einfrieren ließen, wurden untersucht. Sie waren im Schnitt 36,5 Jahre alt. Bisher ließen aber nur sieben Prozent die Zellen auftauen, befruchten und übertragen. Sie waren dann im Mittel 42 Jahre alt.

Während Social Egg Freezing in Österreich nicht erlaubt ist, besteht seit 2015 die Möglichkeit, bei eigener Unfruchtbarkeit eine Eizellspende zu nutzen. Das heißt, entweder eine fremde oder eine Frau aus dem eigenen Umfeld stellt Eizellen zur Verfügung.