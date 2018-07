40 Jahre künstliche Befruchtung: Wie alles begann

Immer wieder war sie Hänseleien ausgesetzt. In der Schule hätten Kinder gefragt, „wie ich denn in ein Reagenzglas gepasst habe“. Ihre Eltern, die Forscher und auch Familie Jovanovic in Österreich erlebten immer wieder Anfeindungen. Manche sprachen von „Frankenbabies“, einem „Teufelswerk“ und „Gott spielen“. Ethiker befürchteten, dass der Schritt zum Mensch-Klon nur noch ein kleiner sei. Die katholische Kirche sah einen Angriff auf die Schöpfung. IVF-Pionier Robert Edwards kommentierte: „Katholiken wird gesagt, sie sollen es (Anm.: IVF) nicht tun, und sie tun es doch überall. Was all die Päpste damit lediglich erreicht haben ist, dass die Leute ihnen den Gehorsam verweigern.“ Er erhielt 2010 den Medizin-Nobelpreis. Bis heute gibt es religiöse und ethische Kritiker – künstliche Befruchtung ist aber Routine geworden.