Neue Methoden: Hoffnung für kinderlose Paare

Paaren, die in Erwartung eines Kindes bereits alle verfügbaren Therapien probiert haben, bleibt meist nur eines: Hoffen. Auf eine neue Technik oder ein neues Mittel, das ihnen zu ihrem Wunschkind verhelfen könnte. Seit Kurzem wird ein solcher Hoffnungsschimmer im Wiener Wunschbaby Institut angeboten: Bei der Plasma-Methode wird der Frau Blut abgenommen und so aufbereitet, dass gereinigtes Thrombozyten-Plasma übrig bleibt. „Die Thrombozyten sind die Blutplättchen. Sie kommen als Erstes zu einer Wunde und verschließen sie, etwa wenn man sich schneidet. Wird das Plasma in die Eierstöcke injiziert, kann dies einen positiven Effekt auf die Eierstockfunktion haben“, sagt Michael Feichtinger, Gynäkologe und stellvertretender Leiter des Instituts.

Eine aktuelle griechische Studie habe gezeigt, dass Frauen, bei denen das Plasma in die Eierstöcke eingebracht wurde, deutlich bessere Hormonwerte sowie mehr befruchtungsfähige Eizellen hatten. „Die Methode ist für Frauen sinnvoll, die schon einmal eine künstliche Befruchtung hatten, aber schlecht auf die hormonelle Stimulation angesprochen haben. Auch bei jungen Frauen, die verfrüht in den Wechsel kommen, die also beispielsweise mit Mitte 30 Hormonwerte von 45- bis 50-jährigen Frauen haben, und bei Frauen mit verminderter Eierstock-Reserve kann das Plasma die Funktion der Eierstöcke verbessern.“

In Gebärmutter injiziert

Etwa zwei Monate nach der Injektion könne mit einem weiteren Versuch künstlicher Befruchtung gestartet werden. Bei Frauen mit schlechter Gebärmutterschleimhaut könne Plasma, das in die Gebärmutter injiziert wird, die Einnistung eines Embryos unterstützen. Ähnlich funktioniert eine Methode, die im Welser IVF- und Kinderwunschinstitut im Einsatz ist: Ein Medikament, das einen Wachstumsfaktor enthält und hauptsächlich bei einem Mangel an weißen Blutkörperchen verabreicht wird, etwa bei Chemotherapie-Patienten, wird ebenfalls in die Gebärmutter eingebracht.

„Es gibt Frauen, bei denen die künstliche Befruchtung jedes Mal funktioniert und es gibt Frauen, wo es nicht und nicht klappt. Bei diesen Frauen mit vier oder fünf erfolglosen Versuchen hat sich bei uns die Spülung der Gebärmutter mit diesem Medikament bewährt“, sagt Institutsleiter Gernot Tews. Zu dem Vorgehen gebe es zwar einige Publikationen, allerdings handelt es sich um einen sogenannten „Off-Label-Use“. Das bedeutet, das Arzneimittel wird außerhalb der Bedingungen seiner Zulassung verwendet. Dies sei nur mit entsprechender Erfahrung der jeweiligen Reproduktionsmediziner und Institute möglich.