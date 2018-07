Was die Fruchtbarkeit beeinflusst

Ein Jahr kann lang sein: Besonders, wenn sich ein Paar ein Kind wünscht. „Bei 30 Prozent klappt es innerhalb dieses Zeitraums nicht“, sagt Univ.-Prof. Andreas Obruca, ärztlicher Leiter im Kinderwunschzentrum Goldenes Kreuz in Wien. Um die Einflussfaktoren gibt es viele Mythen – ein Überblick darüber, was (wissenschaftlich belegt) hilft, und was nicht:

PLUS:

+ Nüsse, mediterrane Ernährung: 60 Gramm Nüsse am Tag 14 Wochen lang erhöhten bei Männern zwischen 18 und 35 die Zahl sowie die Beweglichkeit von Spermien, DNA-Schäden waren geringer. Frauen mit mediterraner Ernährung (viel Obst, Gemüse, Fisch, Hülsenfrüchte) hatten in einer Studie mehr Erfolg bei IVF-Versuchen (künstliche Befruchtung). „Vitamin E, Selen, Folat, Zink und andere Mikronährstoffe haben eine positiven Einfluss“, sagt Obruca.

+ Bewegung: Ausreichend Bewegung verbessert die Blutzirkulation. Sportlich aktive Frauen werden schneller schwanger als Bewegungsmuffel. Gleichzeitig hilft Sport beim Stressabbau und wirkt positiv auf die Psyche. Aber: „Leistungssport ist kontraproduktiv.“

+ Vitamin D: Mehrere Studien zeigen einen engen Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln bei Frauen und geringerem IVF-Erfolg. „Alle Frauen, die zu uns kommen, haben zu niedrige Vitamin-D-Spiegel, auch im Sommer. Ihnen empfehlen wir Nahrungsergänzungsmittel.“ Auch die Versorgung mit Jod, Folsäure und B-Vitaminen muss ausreichend sein.

+ Sex rund um den Eisprung: „Hat ein Paar um den Eisprung herum jeden zweiten Tag Geschlechtsverkehr, ist das optimal“, sagt Obruca. Zwei Tage beträgt die Lebensdauer der Spermien. Täglicher Sex hingegen reduziert die Spermienzahl, aber auch -qualität. „Zu häufigen Sex sehen wir aber praktisch nicht mehr. Viele Kinderwunschpaare empfinden lediglich zwei bis drei Mal im Monat als normal.“ Nach dem Sex sollte die Frau eine halbe Stunde liegen bleiben, damit sich die Spermien gut Richtung Gebärmutter bewegen können. Dass bestimmte Stellungen erfolgversprechender als andere seien, sei nicht erwiesen.

Von herkömmlichen Gleitgelen rät das Verbrauchermagazin Öko-Test ab: Meist haben diesen einen sauren pH-Wert, was die Spermienbeweglichkeit reduziert. Anders bei speziellen Kinderwunsch-Gleitgelen. Bei ihnen sei der pH-Wert auf den vaginalen pH-Wert der fruchtbaren Tage abgestimmt. Bezüglich eines positiven Einflusses auf den Kinderwunsch ist die Datenlage laut Öko-Test aber sehr dünn.

+ Optimale Schlafdauer: In einer US-Studie zeigte sich: Bei Paaren, wo die Männer weniger als sechs Stunden und mehr als neun Stunden schliefen, war die Schwangerschaftsrate geringer.

MINUS:

- Fast Food: Eine Studie unter der Leitung der australischen Universität von Adelaide mit 5600 Jungmüttern ergab: Jene, die öfter als vier Mal im Monat Fast Food verzehrt hatten, benötigten im Schnitt einen Monat länger, bis es zu einer Schwangerschaft kam.

- Stress: „Dauerstress reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft um 20 bis 25 Prozent, betont Obruca. „Bei Männern, die uns vor der Untersuchung sagten, sie seien gestresst, waren die Spermienzahl und deren Qualität deutlich geringer als bei Männern mit weniger Stressbelastung im Alltag.“ Schwere körperliche Arbeit und Schichtarbeit haben ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Qualität und Zahl der Eizellen.

- Pestizide, Weichmacher: Frauen, die im Rahmen ihres Jobs Kontakte zu Pestiziden und Plastikweichmachern hatten, brauchten auffällig länger bis zur Schwangerschaft, ergab eine niederländische Untersuchung. Auch das Gewicht der Kinder war geringer. Männer mit höheren Pestizidrückständen im Blut haben weniger Spermien, diese sind auch weniger häufig normal geformt.

- Über- und Untergewicht: Ein Teil der männlichen Hormone (Androgene), die auch bei Frauen vorkommen, wird im Fettgewebe produziert. Übergewicht kann den Androgenspiegel erhöhen – dieser stört dann die Reifung der Eizellen.

- Rauchen: Das Risiko für einen Misserfolg einer Kinderwunschbehandlung ist bei rauchenden Männern doppelt so hoch wie bei Paaren, bei denen der Mann nicht raucht. Bei Frauen reduziert sich die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis in einem Zyklus um 10 bis 40 Prozent.

- Hitze: Dauerhaft hohe Temperaturen verringern die Samenqualität. Wie stark der Einfluss von heißen Bädern oder Saunabesuchen ist, ist aber umstritten. „Ich halte das für Mythen, ebenso wie die zu engen Hosen.“

- Handy in der Hose: „Die Studiendaten sind nicht eindeutig“, sagt Obruca: „Ich rate aber davon ab, das Mobiltelefon dauerhaft im Hosensack zu tragen.“

"Viele Paare überschätzen leider unsere Möglichkeiten"

Univ.-Prof. Andreas Obruca, Kinderwunschzentrum Goldenes Kreuz, hat mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung.

KURIER: Was hat sich in diesem Vierteljahrhundert verändert?

Andreas Obruca: Anfang der 90er-Jahre war ein Verschluss der Eileiter als Folge von Entzündungen und Infektionen der Hauptgrund für nicht erfüllten Kinderwunsch. Durch eine raschere Therapie solcher Entzündungen ist das aber stark zurückgegangen. Andere Probleme – etwa verschiedene Störungen des Hormonhaushaltes – nehmen hingegen deutlich zu. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Frauen, die zu uns kommen, heute im Schnitt vier bis fünf Jahre älter sind als noch vor 20 Jahren.