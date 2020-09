Unfruchtbarkeit beim Mann: "Warum ich?"

Hinter dem eigenwilligen Begriff "Azoospermie" verbirgt sich das Fehlen von Samenzellen im Ejakulat. "Ursachen dafür sind eine fehlende oder mangelhafte Spermienproduktion oder ein Problem beim Transport dieser aus dem Hoden", erklärt Andreas Obruca, Leiter des Kinderwunschzentrums an der Wien. "Beispielsweise wegen eines verschlossenen oder genetisch nicht angelegten Samenleiters. Häufiger ist es aber so, dass im Hoden zu wenig Samenzellen produziert werden." Azoospermie ist behandel- bzw. umgehbar, indem ein verschlossener Samenleiter chirurgisch geöffnet wird – wobei das laut Obruca oft nicht zum gewünschten Ergebnis führt – oder Samenzellen direkt als stecknadelgroße Gewebeproben aus dem Hoden entnommen werden.

Für Benedikt Schwan und seine Frau kam das letztlich nicht infrage. "Der Folgeprozess der künstlichen Befruchtung wäre für meine Frau strapaziös gewesen. Wir haben uns gemeinsam dagegen entscheiden", erzählt der Journalist und Autor, der seine Geschichte in seinem neuen Buch "Ohnekind" niedergeschrieben hat. Dass das Buch auch ein Bewältigungsversuch ist, bestreitet Schwan nicht: "Ich wollte einen Weg finden, mit der Situation klarzukommen." Dabei habe er schnell festgestellt, "dass ich nicht der Einzige bin, der darunter leidet".

Tatsächlich können immer mehr Männer keine Kinder zeugen. "Aus Studien wissen wir, dass die männliche Fruchtbarkeit in den vergangen 50 Jahren abgenommen hat", beschreibt Obruca. So sei etwa die Beweglichkeit und Anzahl der Spermien im Schnitt gesunken. Verantwortlich dafür sei eine Vielzahl an Faktoren: "Genetische beziehungsweise organische Störungen werden von äußeren Einflüssen wie Rauchen, Schlafmangel, Stress, Ernährung und diversen Umweltbelastungen verstärkt."