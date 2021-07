Wie geht es mit der Pandemie weiter? Sechs Corona-Experten antworten

Rechnen Sie mit einer vierten Welle im Herbst?

Hans-Peter Hutter: Ein Anstieg der Infektionen ist wahrscheinlich. Wie stark hängt davon ab, ob bewährte Schutzmaßnahmen aufrecht bleiben. Es muss einen Weg zwischen Vergnügen und Vorsicht geben.

Eva Schernhammer: Nein, nicht in der Form wie wir die ersten drei Wellen kennengelernt haben. Es mag zu einem Anstieg an Neuinfektionen kommen, dank des Impffortschrittes in Österreich wird dieser aber weder mit einer Erhöhung der Mortalität noch mit einer Überfüllung der Intensivstationen verbunden sein. Die Dinge könnten natürlich anders gelagert sein, sollte im Laufe der kommenden Monate eine neue SARS-CoV-2-Variante auftauchen, auf die unsere gegenwärtigen Impfungen nicht ansprechen.

Gerald Gartlehner: Eine kleine Welle wird kommen, vor allem bei den Ungeimpften. Wie groß sie ausfällt, wird davon abhängen, wie viele Personen dann tatsächlich ungeimpft sind.

Marton Széll: Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ob man dazu dann „vierte Welle der Pandemie“ sagen wird oder ob es die erste normale saisonale Welle dieses Coronavirus sein wird, ist noch offen.

Heinz Burgmann: Ja, die Delta-Variante nimmt immer mehr zu. Auf der anderen Seite werden Maßnahmen immer mehr gelockert. Letztes Jahr hat gezeigt, was dann passiert. In Großbritannien sehen wir auch jetzt einen exponentiellen Anstieg, ebenso in Israel. Es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht Zeit für Leichtsinn.

Michael Wagner: Aufgrund des saisonalen Effekts und den vielen Ungeimpften, rechne ich mit einer deutlichen Welle, die vermutlich wieder eine Verschärfung mancher Maßnahmen erfordert.