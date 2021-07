Wieso gibt es auch unter vollständig Geimpften Covid-Todesfälle?

Wenn Delta gefährlicher ist als die bisherigen Varianten: Warum steigen dann die Krankenhauszahlen in England weniger als die Infektionszahlen?

Trotz steigender Infektionszahlen in Großbritannien steigt die Anzahl der Krankenhauseinweisungen druch Covid-19 weniger stark an als in den früheren Wellen", schreibt der Immunologe Carsten Watzl auf Twitter.

Das ist ein Effekt der Impfungen: "Durch die Impfungen werden eher die ungeimpften Jüngeren mit Delta infiziert. Dadurch wird die Verbindung zwischen Infektionszahlen und Krankenhausaufenthalten gebrochen."

In den vergangenen sieben Tage gab es in Großbritannien täglich 22.868 Neuinfektionen, zu 99 Prozent mit der Delta-Variante. Das bedeutet einen Anstieg um 69,9 Prozent. Die Spitalsaufnahmen sind hingegen nur um rund 10 Prozent gestiegen.

"Steigende Infektionszahlen mit Delta müssen beobachtet werden, man muss aber nicht panisch werden. Wir müssen konsequent weiter impfen damit auch bei uns der Zusammenhang zwischen Infektionen und schweren Verläufen gebrochen wird", so Watzl.

Wie sieht es jetzt wirklich mit den Nebenwirkungen der Impfungen aus?

Zuletzt ein Thema waren Fälle seltener Nebenwirkungen wie einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis). Ein Zusammenhang zwischen Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer oder Moderna) und der Entzündung sei "wahrscheinlich", sagten zuletzt Experten der US-Gesundheitsbehörde CDC. In Österreich wurden bisher 18 solcher Fälle in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet (12 BT/ 6 AZ). Eine 81-jährige Frau sei gestorben, aber nicht an der Herzmuskelentzündung, erklärt Barbara Tucek, Leiterin der Abteilung Klinische Begutachtung Sicherheit & Wirksamkeit bei der AGES.

Die österreichischen Fälle seien mehrheitlich mild bis moderat gewesen. Die insgesamt seltene Herzmuskelentzündung tauchte bisher häufiger bei jüngeren Männern auf. Die Nutzen-Risiko-Rechnung falle jedoch für alle Personengruppen eindeutig zugunsten der Impfung aus, versichert Zwiauer. So auch das Fazit der amerikanischen Behörde.

Und das Thrombosen-Risiko?

Als schwere vermutete Nebenwirkungen gelten zwölf Fälle (in Österreich) von VITT (Vakzin-induzierte thrombotische Thrombozytopenie oder TTS (Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom), sehr seltene, aber schwere Gerinnungsstörungen, die in zeitlichem Zusammenhang zur AZ-Impfung stehen dürften.

Sehr rasch sei aber in Österreich in Zusammenarbeit mit Gerinnungsexperten ein Algorithmus erarbeitet worden, was die Symptome sind, wie man sie diagnostizieren und behandeln kann und das an die Ärztinnen und Ärzte, wie auch an die Patientinnen und Patienten kommuniziert. Und das sei der ausschlaggebende Punkt, sagt Tucek, denn: "Man kann diese Fälle gut behandeln, wenn man rechtzeitig eingreift."

Ist eine Anpassung der Impfstoffe an die Delta-Variante notwendig?

Das sei aus jetziger Sicht noch unklar, berichtet eine Expertenrunde mit Zwiauer und Tucek bei der Pressekonferenz. Entsprechend der Richtlinien der Europäischen Gesundheitsbehörde EMA seien jedenfalls dafür keine großen Wirksamkeitsstudien mehr erforderlich, was Tempo bei allenfalls nötigen Anpassungen verspreche, so Tucek.

Biontech-Chef Ugur Sahin sagte erst vor Kurzem, derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass eine Anpassung des Impfstoffs von Biontech an kursierende Varianten notwendig sei. "Um vorbereitet zu sein und schnell reagieren zu können, falls eine dritte Dosis oder eine Anpassung an einen neuen Virusstamm erforderlich werden sollte, analysieren wir kontinuierlich die Wirksamkeit des Impfstoffs, auch gegen neu auftretende Varianten", sagte Sahin.