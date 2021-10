Coronavirus: Warum die Pandemie noch nicht zu Ende ist

1.390 gemeldete Corona-Neuinfektionen am Dienstag, 2.614 am Mittwoch: „Wir sehen derzeit starke Schwankungen“, sagt der emeritierte Statistikerprofessor Erich Neuwirth zum KURIER. „Insgesamt ist der Trend leicht steigend, aber bei Weitem nicht in dem Ausmaß, wie wir ihn schon hatten, wenn Wellen begonnen haben. Und die Schwankungen sind fast stärker als der österreichweite Trend.“ Zwar hat die Regierungskrise die Pandemie aus den Schlagzeilen verdrängt – vorbei ist sie nicht.