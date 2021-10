Novavax: Warum es riskant ist, auf diesen Impfstoff zu warten

Wann ist mit der Zulassung zu rechnen?

Bereits seit Februar prüft die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Impfstoff: Ursprünglich plante Novavax, bis Ende September in der EU um eine Zulassung anzusuchen. „Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit gibt es, aber das Verfahren wurde noch nicht abgeschlossen“, sagt Nicolodi. Ab dem Tag, an dem offiziell der Zulassungsantrag eingereicht wurde, kann es sehr schnell gehen – bei Biontech/Pfizer waren es drei Wochen. Um an den Australian Open im Jänner teilnehmen zu können, muss Thiem aber bis Ende November vollständig immunisiert sein: „Ob sich das ausgeht, ist fraglich.“

Wie funktioniert der Impfstoff von Novavax?

Es handelt sich um einen Protein-basierten Impfstoff: „Bei den mRNA- und Vektorimpfstoffen erhalten einige Körperzellen die genetische Information, um selbst das Oberflächenprotein (Spike-Protein) des Coronavirus – den eigentlichen Impfstoff – zu produzieren.“ Bei Novavax werden fertige Proteinpartikel injiziert: Jeweils 14 Partikel werden dann auf einem synthetischen Nanoteilchen montiert – „diese Form ähnelt dann dem Virus und soll so die Immunantwort erhöhen“.

Die Proteinpartikel selbst werden in Insektenzellen vermehrt und von diesen „geerntet“. Dazu werden die Zellen mit einem harmlosen Virus infiziert, das ein Gen für ein modifiziertes Spike-Protein des Coronavirus enthält. Nach der Infektion beginnen die Zellen mit der Produktion des Spike-Proteins. Zusätzlich enthält der Impfstoff noch einen Wirkverstärker aus einem Extrakt des Seifenrindenbaums.