Ist mein Handy eine Corona-Virenschleuder?

Die Aerosol-Übertragung in Räumen und die direkte Übertragung durch Tröpfchen gelten als die Hauptübertragungs-Quellen des Coronavirus. Als bekannt wurde, dass die Delta-Virusvariante eine 1000-mal höhere Viruslust verursacht als die Ursprungsvariante von Sars-CoV2, kamen die ersten Fragen nach stärkerem Desinfizieren von Gegenständen auf. Wenn jemand mehr Virus in sich trägt, dann niest und Gegenstände wie Bankomatkarte oder Handy angreift, müsste dann das Desinfizieren von Gegenständen nicht wieder wichtiger werden?

Brasilianische Forscherinnen und Forscher haben sich ausführlich der Frage nach der Kontamination von Alltagsgegenständen gewidmet, wie das Fachmagazin Nature berichtete. Wie sind sie für ihre Studie vorgegangen? Während der ansteigenden Phase der epidemiologischen Kurve in der brasilianischen Großstadt Barreiras sammelten und analysierten sie 418 Proben, die sie auf Masken, Handys, Papiergeld, Bankomaten oder Bettwäsche gesammelt hatten (hier können Sie die Studie nachlesen).

Die Untersuchung wurde von Juni 2020 bis Mai 2021 (Wuhan-Virusvariante, dann P1 dominant) in der Stadt Barreiras im Westen des Bundesstaates Bahia durchgeführt. Aufgrund der guten Infrastruktur im Gesundheitssektor nimmt die Stadt Menschen aus der gesamten westlichen Region auf, in der Pandemiezeit nahm sie eine relevante Anzahl von Covid-19-Patienten auf, da es dort die größte Anzahl von Betten auf Intensivstationen in der westlichen Region gibt.