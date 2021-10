Dritter Stich: Ist Moderna oder Biontech/Pfizer besser?

Ein Zahnarzt aus Wien erzählt, er erwarte sich von einem Booster mit Moderna deutlich mehr Schutz. Ähnliches berichten Mediziner anderer Fachrichtungen – sie wollen nicht genannt werden, offiziell ist die Haltung der Ärztekammer jene des NIG. Tatsächlich sind beide effektiv, es mehren sich aber die Hinweise, dass es doch Unterschiede gibt. Studien aus verschiedenen Ländern zeigen eine Wirksamkeit von Moderna gegen schweren Erkrankungen zwischen 92 und 100 Prozent. Die Wirksamkeit von Biontech/Pfizer liegt zehn bis 15 Prozentpunkte zurück.

Mehr Antikörper

Von der US-Behörde CDC veröffentlichte Daten ergaben, dass die Wirksamkeit zur Vorbeugung von Krankenhausaufenthalten bei Biontech/Pfizer vier Monate nach der zweiten Dosis von 91 auf 77 Prozent zurückging. Bei Moderna wurde im gleichen Zeitraum kein Rückgang beobachtet. Hinsichtlich der Antikörperspiegel zeigt eine Studie im Journal of the American Medical Association aus Belgien, dass der Impfstoff von Moderna mehr als doppelt so viele Antikörper erzeugt.

Ist also Moderna der bessere Impfstoff? „Es ist noch etwas zu früh, das zu sagen. Es gibt einige Studien, die eine bessere Langzeitwirkung sehen und das könnte mit der höheren Dosis an RNA oder der Formulierung des Impfstoffes zusammenhängen. Aber da könnten auch einige andere Faktoren wie Unterschiede der Studienpopulation mitspielen“, meint der österreichische Virologe Florian Krammer, der an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York (USA) forscht.

Gemeint ist beispielsweise, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer früher verfügbar war und vor allem ältere Personen damit geimpft wurden. Bei ihnen lässt der Immunschutz schneller nach als bei Jüngeren – dies könnte Studienergebnisse beeinflussen.

Höhere Dosis bei Moderna

Die höhere Dosis – bei Moderna werden 100 Mikrogramm verabreicht, bei Biontech/Pfizer 30 Mikrogramm – ist der Hauptunterschied zwischen den beiden. Die höheren Antikörperspiegel durch Moderna werden damit in Zusammenhang gebracht. Zuletzt hat das Team von Moderna gezeigt, dass die halbe Dosis, also 50 Mikrogramm, immer noch die Antikörperspiegel in die Höhe schnellen ließ. Moderna reichte daher bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Auffrischung die halbe Dosis ein. Diese Daten werden nun geprüft.

In Österreich wird bereits mit Moderna aufgefrischt – mit der ganzen Dosis. Bisher gibt es international nur wenig Daten zur Auffrischungsimpfung. Die meisten stammen aus Israel, das Ende Juli als erstes Land damit begann, Drittimpfungen zu verabreichen. Eine Studie im New England Journal of Medicine zeigt, dass diese älteren Menschen einen deutlich höheren Schutz vor einer Ansteckung und schweren Erkrankung bietet. Sie hatten dreimal die Impfung von Biontech/Pfizer erhalten.