Covid-Impfung: Gibt es Auswirkungen auf die männliche Fruchtbarkeit?

Die Universität Miami untersuchte in einer Studie die Spermien von 45 gesunden Männern im Alter von 18 bis 50 Jahren vor und nach zwei Teilimpfungen mit mRNA-Impfstoffen. "In dieser Studie zeigte sich kein signifikanter Rückgang irgendeines Spermien-Parameters", heißt es in der Arbeit. Also weder bei ihrer Menge oder ihrer Beweglichkeit zum Beispiel.

"Weil die Impfstoffe mRNA und nicht das lebende Virus enthalten, ist es unwahrscheinlich, dass sie Spermienparameter beeinflussen", schreiben die Autorinnen und Autoren. Tatsächlich war es sogar so, dass die Spermienmenge und ihre Beweglichkeit nach der zweiten Impfung erhöht waren - dies war aber innerhalb des Normalbereichs und könnte mit längerer Abstinenz vor der zweiten Probennahme zu tun haben.