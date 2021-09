Stand der Forschung: Stört die Covid-Impfung Zyklus und Fruchtbarkeit?

Knapp sechs Milliarden Dosen des Corona-Vakzins unterschiedlicher Hersteller wurden inzwischen weltweit verabreicht.

Bei manchen geimpften Frauen verändert nach dem immunisierenden Stich der Zyklus – die Periode bleibt unerwartet aus, die Blutung ist stärker oder schwächer, der gesamte Zyklus verschiebt sich und wird unregelmäßig. Bei betroffenen Frauen löst das unweigerlich Unruhe und Besorgnis aus.

Menstruationsstörungen nach einer Covid-Impfung können Expertinnen und Experten zufolge tatsächlich immer wieder auftreten. Das bestätigte etwa die Gender-Medizinerin Alexandra Kautzky-Willer kürzlich im Interview mit orf.at.

Zufall bis Stressreaktion

Auch Michael Feichtinger, Gynäkologe und Kinderwunschexperte, kennt das Phänomen. Er sieht jedoch keinen Anlass zur Sorge: "Ein Ausbleiben der Periode oder Veränderungen bei der Blutung sind eventuell auf ein Absinken der Thrombozyten (Blutplättchen, Anm.) zurückzuführen." Kommen zwei Ereignisse – die Menstruation und die Impfung – zusammen, könne es in seltenen Fällen auch vorkommen, dass eine Frau rein zufällig nach der Impfung eine Unregelmäßigkeit in ihrem Zyklus bemerkt und diese dann mit der Impfung in Verbindung bringt. "Obwohl beides eigentlich nicht miteinander zusammenhängt", sagt Feichtinger.

Allerdings sind Veränderungen bei der Periode nach Impfungen grundsätzlich nicht ungewöhnlich: "Die Fachliteratur zeigt, dass auch andere Impfstoffe, etwa gegen Grippe oder HPV, einen kurzfristigen Einfluss auf den Zyklus haben können, was aber in der Regel kein Grund für Bedenken ist", sagt der Mediziner. Bezüglich langfristiger Folgen müsse sich niemand Sorgen machen.

Für Kautzky-Willer kommt noch eine andere Erklärung infrage: Die Zyklusstörungen könnten auch durch vermehrten Stress begründet sein. Hormonelle Veränderungen im Zyklus der Frau nehmen im Gehirn ihren Ursprung. Psychische Belastungen in der Pandemie könnten den Zyklus beeinflussen. Auch Reisen, Infektionskrankheiten, Aufregung, starke körperliche Anstrengung oder ein sportlicher Wettkampf können den Zeitpunkt der Menstruation prinzipiell verschieben.