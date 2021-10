Variante AY.4.2: Was Sie über Delta Plus wissen müssen

Wo wurde die Variante bisher nachgewiesen?

Großbritannien ist bisher das Land, in dem sich Delta Plus am stärksten verbreitet hat. Mit rund 49.000 Fällen pro Tag werden dort gerade die meisten Neuinfektionen seit Juli beobachtet. Noch kann nicht gesagt werden, ob diese Zunahme nur auf die neue Variante oder auch auf andere Faktoren zurückzuführen ist.

So hat etwa das Tragen von Masken, das Einschränken von Kontakten und Home office in Großbritannien zuletzt nachgelassen, was ebenfalls zu einem Anstieg beigetragen haben könnte. „Wir werden die Fälle natürlich genau beobachten. Wir wussten immer, dass die kommenden Monate eine Herausforderung werden. Das Impfprogramm wird weiterhin unsere erste Verteidigungslinie sein, zusammen mit neuen Behandlungen, Tests und Ratschlägen zur öffentlichen Gesundheit“, sagte ein Sprecher des britischen Ministerpräsidenten Boris Johnson.

Auch in den USA und in Dänemark sollen bereits Fälle nachgewiesen worden sein. Israel meldete ebenfalls Nachweise von AY.4.2 und verschärfte daraufhin die Maßnahmen. Ministerpräsident Naftali Bennett forderte eine Verstärkung der epidemiologischen Untersuchungen und regte eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern an, in denen die Variante aufgetreten ist.

Gibt es auch Fälle in Österreich?

In Österreich wurde Delta Plus bisher zweimal nachgewiesen, wie Ullrich Elling vom Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien twitterte. Dies sei laut AGES kein Grund zur Beunruhigung. AY.4.2 sei eine von mehreren Varianten, die beobachtet wird.