3-G-Pflicht: So kommen Ungeimpfte zum Arbeitsplatz

Wien und Niederösterreich

Wer in Wien lebt und arbeitet, hat es relativ leicht: Es gelten zwar hier keine Antigen-Wohnzimmertests (die sind aber ab November sowieso im ganzen Land kostenpflichtig), durch "Alles gurgelt" steht aber ein sehr niederschwelliges PCR-Testangebot zur Verfügung. Die Testkits sind in Bipa-Filialen erhältlich und können in Rewe-Geschäften abgegeben werden (am Wochenende in Tankstellen-Shops). In der Regel liegt binnen 24 Stunden das Testergebnis per Mail vor.

Dennoch wird wegen der 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz das Angebot ausgeweitet: Im Praterstadion gibt es ab sofort eine Teststraße, die täglich 24 Stunden geöffnet ist. Eine Voranmeldung ist nötig (unter der Hotline 1450 oder unter coronavirus.wien.gv.at). Sollte das nicht ausreichen, könne auch noch das Testangebot im Austria Center ausgeweitet werden, sagt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Wer in Niederösterreich (oder im Burgenland) wohnt und in Wien arbeitet, hat es nicht mehr so leicht. Zumindest, wenn man am Montag getestet zur Arbeit kommen muss. Das erfordert eine Planung. Wer es nicht vor Dienstbeginn in eine Teststraße oder eine Apotheke schafft (1.000 in ganz Österreich bieten derzeit kostenlose Antigen- und PCR-Tests an), muss sich am Wochenende darum kümmern. Doch hier muss man beachten: Antigentests gelten 24 Stunden, PCR-Tests in Wien 48 Stunden ab Abnahme. PCR-Tests werden in den öffentlichen Teststraßen in NÖ überhaupt nicht gemacht – nur in Apotheken oder bei Hausärzten. Und offene Teststraßen an einem Sonntag sind ebenfalls rar. Falls überhaupt, findet man in den meisten Bezirken nur eine. Deswegen hat man in NÖ reagiert: In 100 Apotheken soll es auch am Samstag PCR-Testmöglichkeiten geben, und ab November soll es im ganzen Bundesland bei Spar ein PCR-Testangebot geben.