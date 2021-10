Corona-Testangebot in NÖ wird ausgeweitet

Tests für die 3-G-Pflicht

Zu den Corona-Testangeboten informierte Andreas Hoyer vom NÖ Apothekerverband: „Derzeit gibt es in rund 180 Apotheken im ganzen Land das Angebot für PCR-Tests, in den nächsten Wochen werden wir dieses Angebot kontinuierlich ausbauen. Neu wird es in rund 35 Apotheken auch die Möglichkeit geben, diese PCR-Tests auch an Samstagen durchzuführen. Auch dieses Samstags-Angebot wollen wir rasch auf rund hundert Standorte ausbauen.“

Außerdem wird in NÖ das Angebot von PCR-Gurgeltests ausgebaut. Die Handelskette Spar startet gemeinsam mit Novogenia ein Testangebot. Testkits gibt es in den Supermarktregalen - man kann ein Päckchen mit 10 Stück mitnehmen, das wird zwar über die kassa gezogen, man muss aber nichts bezahlen. Vor Ort wird es Boxen geben, wo man die Proben abgeben kann. Ein Ergebnis sollte in der Regel innerhalb von 24 Stunden da sein. Im Vollausbau wird es 120 Ausgabestellen und 250 Abgabestellen in ganz Niederösterreich geben.

„Ab Montag starten wir mit den ersten Angeboten in den Bezirken Scheibbs und Melk, dieses Angebot wollen wir im November auf alle Regionen Niederösterreichs ausweiten“, so Spar-Geschäftsführer Alois Huber. Es wird in jenen Bezirken mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz gestartet. Ab Samstag gibt es im Bezirk Melk Ausreisetests.

„Sowohl die Ausweitung der Testmöglichkeiten in den Apotheken als auch das neue niederschwellige PCR-Angebot im Bereich der SPAR-Filialen sind eine weitere wichtige Ergänzung des Testangebots, um der zu erwartenden höheren Nachfrage im Zusammenhang mit der künftigen 3G-Regel am Arbeitsplatz nachkommen zu können“, bedanken sich Pernkopf und Königsberger-Ludwig bei der Apothekerkammer NÖ und der Handelskette SPAR für die Zusammenarbeit und ihre Unterstützung.