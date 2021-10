3G am Arbeitsplatz: Wie das ab 1.11. in der Praxis abläuft

In welcher Regelmäßigkeit müssen Betriebe Kontrollen durchführen, um das "Soll" der Gesundheitsbehörden zu erfüllen?

Es gibt hier keine exakten zeitlichen Vorgaben, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Es komme auf die genauen Umständen des Einzelfalls an – zu berücksichtigen sind etwa Größe und Struktur des Betriebs, Anzahl der Mitarbeiter sowie die räumliche und organisatorische Beschaffenheit. Kontrollen haben jedenfalls so zu erfolgen, dass sie effektiv (unangekündigt, unregelmäßig etc.) und wirkungsvoll (genau, umfassend etc.) sind.