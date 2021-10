So wird 3G am Arbeitsplatz kontrolliert

Auch die Firma Lead Horizon, die in Wien die kostenlosen PCR-Gurgeltests abwickelt, hat eigene Unternehmenslösungen entwickelt. Nicht nur zu Hause oder in Schulen, auch am Arbeitsplatz kann mit den Testkits von Lead Horizon in Verbindung mit einer an die Bedürfnisse von Unternehmen angepassten Software-Lösung gegurgelt werden.

Beim Eintritt ins Firmengelände oder Bürogebäude kann ein Nachrüsten von bestehenden – meist kontaktlosen – Zutrittssystemen helfen. So bietet etwa die Firma Skidata inzwischen ein automatisches Erfassen des Grünen Passes am Drehkreuz an. Die Arbeitgeber müssen auch kontrollieren, dass die Mitarbeiter stets einen gültigen 3-G-Nachweis mitführen, falls die Behörden Vorort kontrollieren.