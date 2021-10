3-G-Regel: Wie der Christkindlmarkt heuer doch öffnen kann

Ein neues Konzept

Bei Märkten in Innenstädten ginge nicht einmal diese teure Lösung. „Wir können da keine großen Absperrungen machen“, beschreibt Citymanager Heimo Maieritsch für Graz. „Wir hoffen auf eine Lösung mit Hausverstand.“ Die Stadt Linz und der Wolfgangsee Tourismus haben deshalb einen Plan entwickelt, an den sich österreichweit 17 Veranstalter angeschlossen haben: Wenn Besucher verweilen, um Speisen oder Getränke zu konsumieren, sollen sie Armbänder bekommen. Die wären an einem eigens dafür eingerichteten Stand zu holen, an dem sie den 3-G-Nachweis erbringen müssen. Das würde die Umzäunung und dauerhafte Eintrittskontrollen unnötig machen. Denn die Standler dürften die Getränke nur an Bändchen-Träger ausgeben. „Besucht man den Markt allerdings nur, um eine Weihnachtskugel zu kaufen, geht das ohne Einschränkung“, erläutert Hans Wieser vom Wolfgangsee Tourismus das Konzept.

Für Übernachtungsgäste der Hotellerie ginge es noch einfacher: Beim Einchecken ist ohnedies nachzuweisen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Das Band für den Christkindlmarkt soll es, so gewünscht, gleich an der Rezeption geben. „Damit nehmen wir viel Druck weg“, ist Wieser überzeugt.