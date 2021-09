Adventmärkte: Derzeit gelten die 3-G-Regeln

Im Waldviertel sind normalerweise die Weitraer Advent-Tage ein vorweihnachtlicher Fixpunkt – geht es nach den Veranstaltern, soll das auch heuer so sein. Das gesamte Programm steht bereits. „Wir haben mit dem Bierkirtag und dem Sicherheitskonzept so gute Erfahrungen gemacht, wir sind absolut zuversichtlich“, heißt es vonseiten der Stadt.

Adventzauber soll es auch wieder in Baden geben, Gespräche mit den Standbetreibern wurden bereits geführt. „Um 3-G-Kontrollen durchführen zu können, sind abgegrenzte Areale geplant, am Josefs- und am Theaterplatz ist das gut machbar“, zeigt sich Tourismusdirektor Klaus Lorenz zuversichtlich. Zusätzlich ist der Advent im Kurpark in Vorbereitung, der nicht nur auf Nachhaltigkeit setzt, sondern auch Aktionen wie den lebenden Adventkalender für einen guten Zweck oder die Christkindl-Werkstatt für Kinder bieten soll.

In Wiener Neustadt soll ein eigenes 3-G-Sicherheitskonzept für den neuen Advent in den kommenden Tagen finalisiert werden. Die Besprechungen dazu sind so gut wie abgeschlossen, so Rathaus-Sprecher Thomas Iwanschitz. Das vorweihnachtliche Programm wird heuer – nicht wegen Corona – auf völlig neue Beine gestellt. Seit dem Sommer laufen Ausschreibungen und Interessentensuche für den „Adventmarkt neu“. Anstelle des sechs Wochen andauernden Marktes auf dem Hauptplatz setzt man auf mehrere Märkte an den Wochenenden am Domplatz, der Beethovenallee, dem Bürgermeistergarten und im Stadtpark. Gesucht werden dafür Standler, die auf Tradition, Kunsthandwerk und Regionalität setzen. Am Hauptplatz bleiben die karitativen Punschstände bestehen.