Adventmärkte: Einmal G-G-Glühwein, bitte

In Wien oder Linz wollen die Verantwortlichen noch keinerlei Prognosen über ein Ja oder Nein zu einem Weihnachtsmarkt abgeben, dafür sei es noch zu früh. Touristiker in Graz äußerten aber bereits Skepsis, wie sich ein 3-G-Nachweis angesichts der großen, nicht einzäunbaren Fläche kontrollieren ließe, doch: Ist der überhaupt notwendig?

Wolfgang Haider, Obmann des Vereins, der den traditionsreichen Christkindlmarkt in der Stadt Salzburg veranstaltet, sagt Nein. „Viele können die Verordnung nicht lesen“, kommentiert Haider und verweist auf einen Passus, der sich auch in aktuellen Informationen des Tourismusministeriums finde: Die in Stufe 1 greifende 3-G-Regel sei nur für Advent- und Weihnachtsmärkte als Gelegenheitsmärkte, an denen nicht lediglich Waren, Speisen oder Getränke verkauft werden, gültig.

Das „nicht“ sei dabei entscheidend. Das Wort nehme laut Haider nämlich Weihnachtsmärkte aus. „Am Christkindlmarkt gibt’s ja keinen Schanigarten“, merkt Haider an. Nur in dem Fall würden die 3-G-Regelungen der Gastronomie in Kraft sein.