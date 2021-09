Verstärkte 3G-Kontrollen in Gastronomie ab heute

Ab heute will die Polizei hart gegen Fälschungen in Sachen 3G nachgehen. Es wird in der Gastronomie verstärkt die Echtheit von 3G-Nachweisen kontrolliert. Die Überprüfungen werden von Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit Gesundheitsbehörden durchgeführt. Das hatte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch angekündigt.

Die Nachweise sollen "nachhaltig" kontrolliert werden. Das bedeute, dass auch gestraft wird, warnte Nehammer vor Konsequenzen von Geld- bis Haftstrafen. Die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden sei hoch, so der Minister.

Polizei geht von hoher Dunkelziffer aus

"Wir haben allein in den letzten sechs Monaten an die 400 solcher gefälschter Dokumente festgestellt", berichtete der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Donnerstag. "Wir müssen davon ausgehen, dass eine hohe Dunkelziffer besteht."

Hohe Strafen

Ruf sprach von infrage kommenden Delikten des Betrugs, der Urkunden- oder Datenfälschung sowie des Gebrauchs fremder Ausweise. Der Strafrahmen bewege sich laut Ruf bei bis zu drei Jahren Haft. Hinzu kämen auch Verstöße gegen die Covid-Bestimmungen, hier sind bis zu 500 Euro Geldstrafe möglich.