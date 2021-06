Mitarbeiter von Impfstraße ließen Impfpässe mitgehen

Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt

Beim Arbeiter-Samariter-Bund rechnet man nicht damit, dass in der Sache großer Schaden entstanden ist. "Offensichtlich hatten die Mitarbeiter dann doch Skrupel und haben die entwendeten Impfpässe vernichtet. In Folge dieses Vorfalls wurden die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt, um einen möglichen Missbrauch auszuschließen", heißt es in einer Stellungnahme.