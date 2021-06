NÖ: Fall von Fälschung von Impf-Nachweisen konnte geklärt werden

Am 9. April konnten in einer Wohnung im Bezirk Bezirk Bruck an der Leitha einige verdächtige Gegenstände sichergestellt werden. Darunter fanden sich unter anderem Utensilien zur Vorbereitung des Verkaufs von Suchtmitteln und auch gefälschte Dienstausweise der österreichischen Polizei.

Zudem befanden sich in der Wohnung ein gefälschter Meldezettel, mehrere Hieb-/Stichwaffen, Schusswaffen und Kriegsmaterial sowie illegale Potenzmittel. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Appartement unter Vorlage eines gefälschten Polizeidienstausweises angemietet worden ist.

Identität

So konnte auch die Identität des Verdächtigen geklärt werden. Es handelt sich dabei um einen 56-jährigen, bereits mehrfach vorbestraften, beschäftigungslosen Mann.

Es stellte sich in weiterer Folge heraus, dass die besagte Wohnung offensichtlich als Lager/Bunker zur Begehung von mehreren strafbaren Handlungen verwendet wird. Der tatsächliche Aufenthaltsort des Tatverdächtigen war vorerst nicht bekannt und konnte von den Ermittlern wenig später im Bezirk Neusiedl am See festgestellt werden.

Impf-Nachweis

Der 56-Jährige habe laut Informationen der Polizei mit einem 54-jährigen Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See, zwei falsche Stempel herstellen lassen. Damit sollten in weiterer Folge zahlreiche gefälschte Covid-19-Impfpässe zur Verbreitung und Verwendung im Rechtsverkehr hergestellt werden.

Weiters fälschten die Männer Covid-19-Testbestätigungen und gaben diese an dritte weiter. Der verdächtige 56-Jährige wurde an der Adresse im Bezirk Neusiedl am See festgenommen. Dort konnten zwei Stempel sowie Covid-19-Impfaufkleber und zwei gefälschte Impfpässe aufgefunden werden.