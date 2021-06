Wie ein St. Pöltner Wirt nach Corona das Comeback schaffen will

Ein Hotel und Restaurant, welches derart lange ohne Konkurs und Insolvenz im Besitz der Familie geblieben ist, sei in St. Pölten eine Seltenheit, blaubt Widgruber. Dass er den Familienbetrieb weiterführen wird, war für ihn jedoch nicht von vornherein klar.

Mit zwanzig Jahren zum Küchenchef

Der damals 20-Jährige war als Koch in einem Wellness-Hotel in Tirol auf Saison tätig, während seine Mutter und sein Onkel zuhause den Hotel- und Restaurantbetrieb führten. Als sein Onkel starb, stand der Betrieb kurz vor dem Aus. „Alleine mache ich nicht weiter“, erinnert sich Widgruber an die damaligen Worte seiner Mutter. Seine Antwort: „Gut, dann probiere ich es aus“.

So kehrte er heim nach St. Pölten und übernahm den Familienbetrieb als Küchenchef, seine Mutter werkte im Service. Dies sei keine einfache Aufgabe gewesen, erinnert sich der Gastronom. „Es war schon hart. Die anderen gingen in meinem Alter fort und ich arbeitete praktisch jeden Tag“, erzählt Widgruber.

Die größte Herausforderung wartet dann im vergangenen Jahr auf den Betrieb.

Kreativität in der Krise

Zum Beginn der Corona-Krise habe man alle Mitarbeiter kurzzeitig entlassen müssen, bevor man diese einige Wochen später in Kurzarbeit schicken konnte. „Die meisten Mitarbeiter arbeiten seit vielen Jahren bei uns, das war nicht einfach“, sagt Widgruber.