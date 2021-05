Corona-Kontrollen: St. Pöltner Wirt wurde festgenommen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Gastro-Öffnung hat in der Landshauptstadt St. Pölten viele Menschen angelockt. Aber auch die Polizei war unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen. Tagsüber und in den Nachstunden wurde kontrolliert, ob sich Wirte und die Kundschaft an die Corona-Maßnahmen halten.