St. Pölten: Warum der Neustart für die Wirte nur mühsam anläuft

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Dass nach Monaten der Ungewissheit und Verzweiflung endlich wieder gute Nachrichten verkündet werden dürfen, hat sich auch auf die Laune von Mario Pulker deutlich ausgewirkt. Fröhlich, beinahe beschwingt, erscheint der Spartenobmann der Gastronomie (WKO) am Freitag im Gasthaus „Roter Hahn“ in St. Pölten in Niederösterreich.

Es gehe endlich wieder aufwärts, berichtet er den Journalisten, weniger Abstand, mehr Gäste an den Tischen, eine spätere Sperrstunde (siehe auch Seite 6) – kurzum, das Comeback der Gastronomie könne gelingen, glaubt Pulker.