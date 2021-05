St. Pölten bekommt neuen Kindergarten in der Innenstadt

Der Kindergarten wird mit dem östlichen Stiegenhaus verbunden, welches durch einen Personalaufzug erweitert wird. Durch diese Maßnahme soll eine barrierefreie Erschließung des Kindergartens mit weiteren Geschoßen gewährleistet werden. Zudem wird eine Aufzugsanlage mit vier Haltestellen errichtet. Der Garten wird um knapp 200.000 Euro neu und kindgerecht gestaltet.

Gemeinderatssitzung

Der Baubeginn ist noch für diesen Oktober geplant. Rechtzeitig bis September im Folgejahr soll der Kindergarten fertiggestellt werden. Ein entsprechender Beschluss dazu soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am Montag gefasst werden.

„Nach der Fertigstellung des Kindergartens am Eisberg schaffen wir hier gleich zusätzliches Angebot für die Innenstadt. Auch die Kleinstkinderbetreuung, die landesweit leider noch immer nicht vorgesehen ist, wird Teil unserer Planungen bis zur Eröffnung. Wir wollen jedenfalls dieses Angebot in der Stadt ausweiten. Wo und wie genau - das werden die kommenden Gespräche zeigen“, so Bürgermeister Matthias Stadler.