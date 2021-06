Immobilien: Das teuerste Haus wechselte in Kitzbühel den Eigentümer

Die fünf größten Transaktionen des Quartals – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Österreichweit

43,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Graz-Straßgang (Steiermark) 30,0 Mio. Euro, ein Villenensemble in Döbling (Wien, 19.) 28,5 Mio. Euro, eine Landwirtschaft in Salla (Steiermark) 26,0 Mio. Euro, eine Logistikhallenreihe in Enzersdorf an der Fischa (Niederösterreich) 25,5 Mio. Euro, ein Gebäude in Liesing (Wien, 23.)

Pro Bundesland

Burgenland

23,0 Mio. Euro, ein Fachmarktzentrum in Kittsee



Kärnten

11,1 Mio. Euro, ein Mehrfamilienhaus in St. Veit an der Glan



Niederösterreich

26,0 Mio. Euro, eine Logistikhallenreihe in Enzersdorf an der Fischa



Oberösterreich

21,8 Mio. Euro, eine Rehabilitationsklinik in Altmünster



Salzburg

19,1 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Puch bei Hallein



Steiermark

43.0 Mio. Euro, ein Grundstück in Graz-Straßgang



Tirol

24,2 Mio. Euro, ein Büro- und Verwaltungsgebäude in Innsbruck



Vorarlberg

16,4 Mio. Euro, eine Landwirtschaft in Dornbirn



Wien

30,0 Mio. Euro, ein Villenensemble in Döbling (Wien, 19.)