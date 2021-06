Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Niederösterreich

Ein 30-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand am Sonntagvormittag in Mistelbach gestorben. Er konnte sich zunächst noch mit schweren Verletzungen auf den Balkon retten und wurde von einem Nachbarn versorgt, starb später jedoch im AKH Wien, teilte die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach am Nachmittag auf ihrer Facebook-Seite mit. Alle Wohnungen der betroffenen Stiege wurden evakuiert. Auch drei Feuerwehrmitglieder wurden bei dem Einsatz verletzt.