Keine gefälschten Impfpässe bei erster "Aktion scharf" der Polizei

Ein bisschen beängstigend sah es am Donnerstagabend schon aus, als rund zehn Polizisten in Uniform ein Lokal am Columbusplatz in Favoriten betraten und sofort begannen, alle 3G-Nachweise zu kontrollieren.

Die Gäste blieben aber entspannt, jeder war geimpft, genesen oder getestet. Nach rund fünf Minuten waren die Polizisten auch schon wieder draußen.

Die Kontrollen fanden im Zuge einer Aktion scharf statt – insbesondere soll gegen gefälschte Impfpässe oder Tests vorgegangen werden. Ab sofort werden Polizisten verstärkt im ganzen Stadtgebiet unterwegs sein. Am Donnerstag war das unter anderem eben beim Columbusplatz und der dort verlaufenden Favoritenstraße der Fall.

Im ersten Lokal hieß es gleich: Gefälschte Pässe? Fehlanzeige. Ein Umstand, der übrigens den ganzen Abend über so bleiben sollte.