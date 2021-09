Wie nun die Corona-Maßnahmen verschärft werden könnten

Warum aber werden schon jetzt weitere Maßnahmen debattiert, obwohl die Inzidenzen in den vergangenen Tagen leicht rückläufig waren?

Zum einen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Zum anderen, weil die Intensivkapazitäten ein sehr „langsamer“ Parameter sind. Bis sich eine Zu- oder Abnahme der Inzidenzen auf den Intensivstationen niederschlägt, vergehen laut Experten durchschnittlich zwei bis drei Wochen. Die extrem hohen Inzidenzen von vor drei Wochen (2.260 Neuinfektionen am 12. 9.) könnten also in den nächsten Tagen zu einem neuerlichen Anstieg der Intensivbelegung führen. Virologin Dorothee von Laer hatte im Gespräch mit dem KURIER generell bemängelt, Maßnahmenverschärfungen an die Intensivauslastung zu knüpfen.