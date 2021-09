Oberösterreich: Corona für FPÖ- und MFG-Wähler wichtigstes Wahlmotiv

Bei der FPÖ war diesmal der Widerstand gegen die Corona-Politik und gegen eine (politisch freilich von keiner Partei geforderte) Impfpflicht das dominierende Wahlmotiv. 25 Prozent der FPÖ-Wähler gaben an, deshalb ihr Kreuz bei der Partei gemacht zu haben. Je 18 Prozent gaben an, dies wegen der blauen Asyl- und Zuwanderungspolitik getan zu haben bzw. weil die FPÖ ihre Interessen am besten vertrete. Auch für MFG dominierte das Corona-Thema: 28 Prozent ihrer Wähler meinten, Grund- und Freiheitsrechte würden untergraben, 20 Prozent gaben an sich nicht impfen lassen zu wollen, und 15 Prozent werteten die Corona-Maßnahmen als überzogen.

Bei den Wählerinnen und Wählern der anderen Parteien findet sich die Pandemie nicht explizit in den häufigsten Wahlmotiven: Bei der SPÖ dominiert der Einsatz für die "kleinen Leute" und die Sozialpolitik (26 Prozent) sowie für die Arbeitnehmer (19 Prozent). Die Grünen wurden von 57 Prozent wegen dem Umwelt- und Klimaschutz gewählt, die NEOS allgemein für ihre Programmatik (27 Prozent).