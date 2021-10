Triests Hafenarbeiter wollen Italien lahmlegen

Aus Mailand von Andrea Affaticati

Der Triester Hafen ist zum Bollwerk der Anti-3-G-Pflicht geworden. Von den 950 Hafenarbeitern haben sich 800 dem Protest angeschlossen und sich für heute, Freitag, um 5 Uhr Früh auf dem Hafengelände verabredet.

Grund des Protests, der aber nicht der einzige sein wird, denn in allen Großstädten sind Demos angesagt, ist das Inkrafttreten des Green Pass, also der 3-G-Pflicht im öffentlichen sowie im privaten Arbeitsbereich. Wer fünf Tage lang hintereinander ohne 3-G-Nachweis am Arbeitsplatz erscheint, kann von seinem Arbeitgeber ohne Gehalt suspendiert werden, bis er den Nachweis vorlegt. Außerdem muss jeder nichtgeimpfte Arbeiter, man schätzt sie auf drei Millionen, die zwei bis drei Tests, die pro Woche erforderlich sind, aus eigener Tasche bezahlen. Entlassungen sind indes verboten.