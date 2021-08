Fellinis Visionen an der Adriaküste

Seit Anfang der 60er-Jahre zeichnete er auch seine Träume auf, die sich oft in filmische Visionen verwandelten. Träume die der Besucher wieder lebendig macht. Das Buch liegt in einem Schaukasten und wird von einem zentralen Strahler von oben beleuchtet.

Der Atem des Besuchers setzt die Installation in Gang: Die Seiten erscheinen und vergrößern sich an den Wänden des Raums. Werden die Luftzüge vom Computersystem nicht mehr erfasst, verblassen sie. In einem anderen Saal sind Bilderschaukeln angebracht, die eine Verbindung zwischen dem Alltag und die daraus folgenden Visionen Fellinis veranschaulichen: Auf den einen sieht man Szenen aus seinen Filmen, auf den anderen Ausschnitte aus den Wochenschauen von damals.

Und dann ist da noch der Saal mit den Beichtstühlen. Öffnet der Besucher deren Flügeln erscheinen die Mitarbeiter, die ihm ihre Beziehung zu dem Maestro „beichten“. Und natürlich sind auch die großen Darsteller seiner Werke überall präsent, allen voran seine Frau Giulietta Masina, Marcello Mastroianni und Anita Ekberg.

Der Hauptsitz des Fellini Museums ist die Burg Sismondo, hinzu kommt das nahe gelegene Kino Fulgor, in dem der kleine Fellini den ersten Film sah. Es soll in Kürze auch als Recherche- und Dokumentationsort den Fellini-Liebhabern und –Forschern zugänglich sein. Und dann die Piazza Malatesta, einst Parkplatz zwischen dem Theater Galli und dem Castello. Seine Umgestaltung erinnert an die Schlussszene mit der Manege von 8½ und wird deshalb auch Platz der Träume genannt.

„Rimini ist ein Knotenpunkt der tausendjährigen Geschichte unseres Landes“ sagt Andrea Gnassi, Riminis Bürgermeister und Seele dieses Projekt dem KURIER. „Hier waren die Römer zu Hause, hier erlebt man die Kunstgeschichte hautnah, ihre Evolution, bis hin, zu den von Fellini meisterhaft dargestellten Ängsten und Sehnsüchten des 20. Jahrhunderts.“