Wandern im Postkartenmotiv der Cinque Terre

Gallettis Großeltern waren Bauern, er führt die Tradition weiter und seine drei Söhne scheinen sich auch diesem Fleck Erde verschrieben zu haben. Von seinem Gut aus, das in Saggia auf einem Hügel über Corniglia liegt und dem Besucher eine magische Aussicht aufs Meer und die Küste schenkt, ist es noch faszinierender, ihm zuzuhören: „Man kann es heutzutage kaum glauben, aber früher galt es in den Cinque Terre als Zeitvergeudung, auf See zu gehen“, erzählt er. „Die einzige Ausnahme war Monterosso, dort verdiente man sich den Unterhalt mit in Salz gelegten Sardellen.“ Und tut es zum Teil heute noch. Vor der Pandemie fand Ende September auch jedes Jahr ein Sardellenkirmes statt.