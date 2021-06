Der Weg zum einsamen Strand ist steil, besonders in Kalabrien

Wenn man aber in der Gegend um Pizzo ist, unternimmt man wie fast jeder Tourist irgendwann die Bootstour von Tropea zum Capo Vaticano. Da fährt man dann erstens an der Postkartenkulisse der Klippenstadt Tropea vorbei (pfau, schau!), zweitens an malerischen Felsenformationen und Höhlen (hui, schau!) und drittens an winzigen Stränden zwischen diesen Felsenwänden, die man vermeintlich nur vom Meer aus erreicht (Wahnsinn, aber schau mal, da geht ein Weg hinunter!!!). Hat man erst einmal erkannt, dass diese versteckten Strandminiaturen zu Fuß erreichbar sind, werden kleine Strände mit wenig Platz plötzlich auch interessant. Man hat kaum mehr ein Auge für den Vulkan Stromboli und die Meeresenge von Messina, die man beide an klaren Tagen von hier aus sieht.