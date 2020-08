Kalabrien: Neuer Familienclub an der Götterküste

Der Küstenstreifen ist hier nur ein bis zwei Kilometer breit, dahinter fängt das hügelige bis bergige Hinterland an. Fährt man nach Norden, ist man bald im Nationalpark Sila, der bis fast 2.000 Meter hoch liegt und wo man allerlei Bergaktivitäten von Wandern bis Rafting machen und im Winter Ski fahren kann. Im Süden liegt Reggio nur hundertdreißig Kilometer entfernt, die „Stiefelspitze“ an der Meeresenge zu Sizilien. Vor der Küste mit dem Stromboli der einzig ständig aktive in Europa, überhaupt die äolischen (oder liparischen) Inseln. Und in nur vierzig Minuten ist man auf der anderen Küstenseite Kalabriens, am Ionischen Meer. Ein adäquater Wohnort für Götter eben.

Kalabrien, der vielleicht schönste Teil Italiens

Kalabrien liegt im Trend. Es ist der vielleicht schönste Strandabschnitt Italiens, ist in Österreich aber eher unterbeleuchtet. Österreicher sind notorische Adria-Urlauber, die ganz Abenteuerlichen fahren an die Riviera. Kulturinteressierte verschlägt es nach Florenz oder Rom, Geschichtsinteressierte auch. Neapel und Sizilien für Verwegene und für kulinarisch Interessierte einfach überall das nächste Ristorante, man ist schließlich in Italien. In Pizzo zum Beispiel wurde das berühmte Tartufo-Eis erfunden. Womit wir wieder in Kalabrien wären.