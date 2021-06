Kalabrien: Wo die Götter wohnten

Die alten Griechen hatten schon recht, wenn sie vermuteten, dass in Kalabrien die Götter wohnten. In der Spitze des Stiefels ist ziemlich viel von all dem Wunderbaren zusammengeronnen, was Bella Italia zu bieten hat - jedoch weniger dem modernen Tourismus angepasst als sonst wo im Lieblingsurlaubsland der Österreicher. Das ganze Jahr über lässt sich dort Urlaub machen - doch Achtung: Es gibt so viel zu erleben, dass man leicht in Stress verfallen könnte.



Es ist der rustikale, manchmal fast schroffe Charakter, der das Land so anziehend macht. "Mein Mann und ich haben ganz Italien bereist," erzählt Sievim, die Fremdenführerin, "und wir haben uns dann in Kalabrien niedergelassen, weil es so schön ist." Man kann es ihr nachfühlen.



Erstaunlich grün ist es überall, vom sonnenverbrannten Süden keine Spur, das Wasser aus den Bergen ist reichlich vorhanden. Ja, da sind auch Berge und Hügel - sie bedecken 90 Prozent der Halbinsel, also machen wir gleich einmal im Pollino-Gebirge im Norden der Region Station. Erste Überraschung an der Autobahn: Schilder, die zum Anlegen von Schneeketten auffordern. Und das im Süden Italiens? "Aber ja, bei uns kann man sogar Skifahren", erklärt Sievim.