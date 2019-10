Cosenza: Die schöne Unbekannte Süditaliens

Weiter geht es am Fluss entlang, bis eine aufsehenerregende Brücke erreicht ist. Stararchitekt Santiago Calatrava hat sie entworfen, 2018 wurde sie eröffnet und beansprucht für sich, mit ihrer eigenwilligen Harfenform, den Superlativ der höchsten Brücke Europas. Sie erinnert an ein Segel, damit verweist Calatrava auf San Francesco di Paola, den Schutzheiligen der Seeleute, der in der Gegend von Cosenza geboren wurde.

Die Sonne versinkt hinter den Ausläufern des Sila-Nationalparks und Alma Gaia schlägt vor, den Tag in der Burg der Normannen und Staufer am höchsten Punkt der Stadt ausklingen zu lassen. Im Castello ist gerade ein Malkurs im Gange, eine Band probt und der Aperitif mit Nüssen, Oliven und Pizzastücken wird in der Burg Bar aufgetragen. Bei einem Glas kalabrischen Weißweins erzählt Alma Gaia, dass sie ihren für die Region ungewöhnlichen Vornamen der Musikleidenschaft ihres Vaters verdankt: „Mein Vater ist Pianist, er hat das Gesamtwerk von Eric Satie aufgenommen und verehrt Gustav Mahler. Ich bin nach Alma Schindler, Gustav Mahlers Ehefrau, benannt worden.“