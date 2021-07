Warum diese Insel die beliebteste in Europa ist

Das Urteil erklärt Condé Nast Traveller so: "Mit warmen Sommern und milden Wintern ist die Insel Hvar der sonnigste Ort in Kroatien - es gibt mehr als 2.800 Sonnenstunden pro Jahr. Sie mag für ihre Strände und das türkisfarbene Wasser bekannt sein, aber die Ferieninsel hat auch eine andere Seite. Von der Stadt Hvar an der Südküste der Insel geht es langsam bergauf zur Festung Tvrđava Fortica, die aus dem 13. Jahrhundert stammt und die beste Aussicht auf die Insel bietet. Profi-Tipp: Um die spektakulären Lavendelfelder von Hvar in voller Blüte zu sehen, besuchen Sie sie im Frühsommer. Die Ernte findet Ende Juli statt, aber auf den lokalen Märkten können Sie das ganze Jahr über alle Arten von duftenden Souvenirs kaufen."