Eine Insel, auf der Hunderte Puppen in Bäumen hängen

Gänsehaut beim Reisen muss nicht zwingend vor Entzückung sein. Sehenswert ist es manchmal trotzdem. Das beweist die gruselige Attraktion in Mexiko Stadt: die „ Isla de las Muñecas“. Auf der kleinen Insel im Süden hängen Hunderte Puppen, denen teilweise Gliedmaßen fehlen, in den Bäumen. Der Legende nach wurde im Wasser vor der Insel einst ein Mädchen mit ihrer Puppe gefunden. Der Ranger der Insel und ihr einziger Bewohner, Don Julian Santana Barrera, konnte das Kind nicht retten und hing ihre Puppe aus Respekt an einen Baum in der Nähe des Fundortes. Bald danach erzählte er vom Geist des toten Mädchens, der ihn verfolgen würde. Er wollte ihre Schreie und ihre Forderung nach Spielzeug ständig gehört haben. Also sammelte Santana weggeworfene Puppen, die er in den Kanälen fand, um den Geist des Mädchens damit zu beruhigen.